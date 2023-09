Neymar et Messi s’en vont, le vestiaire du PSG valide le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si Lionel Messi et Neymar ont quitté le PSG durant l’intersaison, de nombreux attaquants sont venus renforcer les rangs parisiens, à l’instar d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Gonçalo Ramos. Alors qu’il n’a pas eu le temps d’évoluer avec les deux anciennes superstars parisiennes, Milan Skriniar estime que son nouveau club s’est suffisamment renforcé.

Priorité du PSG l’an passé, Milan Skriniar a finalement rejoint le club de la capitale cet été en tant qu’agent libre. Le défenseur slovaque n’aura donc pas eu l’occasion d’évoluer avec Lionel Messi, parti en fin de saison dernière, et Neymar, qui a rejoint l’Arabie saoudite. Face à la presse, l’ancien joueur de l’Inter estime néanmoins que l’écurie parisienne ne perd pas au change après le mercato.

😡 Dortmund accuse le #PSG en pleine réunion de l'ECA de fausser le mercato à cause du transfert de #Neymar... avant de s'excuser auprès d'un Nasser Al-Khelaïfi agacéJe vous détaille sur @Le10Sport la scène surréaliste révélée par @TheAthleticFC ✍️⬇️https://t.co/lRpqhaBQPC — Bernard Colas (@BernardCls) September 8, 2023

« Qui ne voudrait pas jouer avec Neymar et Messi ? »

« Qui ne voudrait pas jouer avec Neymar et Messi ? Quand je suis arrivé, on m'a dit que Messi ne resterait pas. Neymar a commencé à s'entraîner avec nous, mais c'est le football. Il y a des joueurs de qualité qui sont arrivés à la place. Nous sommes en train de construire une nouvelle équipe », a confié l’ancien joueur de l’Inter, relayé par le média slovaque Sportweb .

« De nouvelles amitiés se nouent »