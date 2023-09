Il signe au PSG et fait déjà une grande annonce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déterminé à rejoindre le PSG depuis l’année dernière, Milan Skriniar s’est engagé en faveur de son nouveau club cet été, libre de tout contrat. L’international slovaque affiche désormais de grosses ambitions sous les couleurs rouges et bleues, conscient que la Ligue des champions reste un objectif important malgré les nombreux changements opérés.

Une page s’est tournée cet été au PSG, avec l’arrivée de douze nouveaux joueurs et de nombreux départs actés. Milan Skriniar fait partie des petits nouveaux, lui qui aurait pu signer à Paris dès l’année dernière si son nouveau club était parvenu à un accord avec l’Inter. C’est finalement en tant qu’agent libre que Skriniar est donc arrivé au PSG, avec le plein de motivation.

« C'est l'un des objectifs »

Présent face à la presse durant cette trêve internationale avec sa sélection, Milan Skriniar s’est prononcé sur l’objectif du PSG en Ligue des champions. « Bien sûr, remporter la Ligue des champions n’est pas facile, mais Paris le souhaite depuis longtemps. C'est l'un des objectifs et nous devons nous préparer de manière à essayer de l'atteindre », a indiqué Skriniar.

« De beaux matchs nous attendent et personnellement, je les attends avec impatience »