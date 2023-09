Mbappé : Le PSG veut faire «dynamiter» le vestiaire du Real Madrid avec deux transferts

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG à l'issue de la saison en cours. Une perspective qui semble grandement agacer la direction parisienne qui préparer déjà sa vengeance contre le Real Madrid. L'idée serait de tenter de dynamiter le vestiaire du club merengue en recrutant plusieurs joueurs, à l'image d'Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, deux anciennes pistes du PSG.

Le feuilleton Mbappé aura de nouveau agité le mercato du PSG. Et pour cause, après avoir annoncé son intention de ne pas activer l'option présente dans son contrat pour prolonger d'une saison, l'attaquant de l'équipe de France a été écarté du groupe parisien et n'a même pas pris part à la tournée estivale en Asie. Après plusieurs discussions, Kylian Mbappé a finalement été réintégré, mais son avenir n'est pas réglé pour autant.

Le PSG prépare déjà sa vengeance

Et pour cause, bien que des négociations seraient en cours avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2024. Par conséquent, un départ libre est toujours possible, et même s'il venait à prolonger, une clause pourrait être incluse dans son nouveau contrat afin de faciliter son transfert vers le Real Madrid. D'ailleurs, selon OK Diario , le PSG aurait parfaitement conscience de la situation et préparerait déjà sa vengeance sur le mercato.

Camavinga et Tchouaméni dans le viseur du PSG ?