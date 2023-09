Mbappé - PSG : La presse espagnole annonce la date de son transfert

La rédaction

C'est désormais certain ! Kylian Mbappé ne portera pas le maillot du Real Madrid cette saison. Le joueur du PSG terminera la saison au sein de la capitale, même si sa prolongation ne paraît pas imminente. En Espagne, on se montre plus affirmatif. Certains journalistes annoncent son arrivée au Real Madrid pour l'été 2024.

Kylian Mbappé n'a toujours pas livré d'explications concernant le feuilleton autour de son avenir cet été. Pourtant, le joueur est passé par toutes les émotions cet été. Poussé vers la sortie, il a finalement trouvé un terrain d'entente avec ses supérieurs pour terminer la saison au PSG.

Le Real Madrid garde un œil sur Mbappé

Mais ce dossier est amené à revenir au premier plan. Car le contrat de Mbappé expire en juin 2024, mais aussi car une offensive du Real Madrid serait programmée. La formation merengue espère récupérer la star l'année prochaine, à l'issue de son contrat.

Un transfert de Mbappé en 2024