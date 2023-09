Le PSG a mis fin à cette guerre pour Ousmane Dembélé

Jean de Teyssière

Onze joueurs sont arrivés cet été au PSG. Ousmane Dembélé fait partie de ceux qui ont rejoint les rangs parisiens au cours de ce mercato XXL. Pourtant, son arrivée n'était pas gagnée d'avance, et ce, parce que les relations entre le président du FC Barcelone, Joan Laporta, et celui du PSG, Nasser al-Khelaïfi, étaient froides, voire inexistantes. Mais voyant que cette transaction pouvait se faire, le dirigeant parisien a accepté de mettre sa fierté de côté.

La clause d'Ousmane Dembélé avant le 1er août était de 50M€. Une somme dérisoire, quand on connaît le talent de l'international français, même s'il est souvent embêté par les blessures. Mais ce montant abordable a poussé le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, à passer à l'action sur ce dossier ; quitte à mettre son amour-propre de côté pour réaliser ce transfert.

Laporta-NAK, un conflit de longue date

Le 18 avril 2021, certains grands clubs (12 en tout, six anglais, trois espagnols et trois italiens) surprenaient tout le monde en annonçant la création de la Super League. Leur but : créer une compétition en concurrence avec la Ligue des Champions. Cette annonce a entraîné une levée de boucliers à travers toute l'Europe, notamment du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi ; qui s'est érigé en grand défenseur de la Ligue des Champions. Cette position a changé les relations entre plusieurs présidents européens et lui, comme celui du FC Barcelone, Joan Laporta.

Mercato : Il ouvre la porte au PSG et réclame une fortune https://t.co/4lzdHVl0fu pic.twitter.com/MbYExf7uPZ — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

NAK renoue le contact pour Dembélé