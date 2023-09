Deux joueurs quittent l'ASSE, il craint le pire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une seconde partie de saison très aboutie, l'ASSE s'attendait à surfer sur cette dynamique. Mais les premiers matches des Verts sont loin de répondre aux attentes suscitées par un club qui vise la montée en Ligue 1. Il faut dire que les Verts ont perdu deux joueurs majeurs cet été, à savoir Jean-Philippe Krasso qui a rejoint l'Etoile Rouge de Belgrade libre, et Niels Nkounkou dont le transfert à l'Eintracht Francfort a été bouclé dans les dernières heures du mercato. Et pour Kevin Monnet-Paquet, cela ne peut pas être anodin.

Monnet-Paquet juge le début de saison de l'ASSE

« C’est vrai que le début de saison en terme de points, d’objectifs, tout le monde s’attendait à mieux. J’étais là avant Grenoble, on sentait beaucoup d’engouement, les gens y croyaient, même s’ils y croient toujours. Il y a eu une belle seconde partie de saison l’année dernière mais en football les compteurs sont toujours remis à zéro chaque saison, même chaque match », confie-t-il dans une interview accordée à En Vert et Contre Tous , avant de regretter le départ de Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou.

«Sainté a perdu Krasso, son meilleur buteur et passeur, ce n’est pas rien non plus»