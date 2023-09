L'ASSE reçoit un appel du pied inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Joueur de l'ASSE entre 2014 et 2021, Kevin Monnet-Paquet vient de terminer son aventure à l'Aris Limassol à Chypre. Du haut de ses 35 ans, l'ancien du RC Lens et du FC Lorient ouvre d'ailleurs la porte à un retour cher les Verts dans un rôle différent, comme ce qu'a pu faire son ancien coéquipier Romain Hamouma.

Durant son passage dans le Forez, Kevin Monnet-Paquet était l'un des chouchous des supporters stéphanois. Entre 2014 et 2021, l'ailier a ainsi marqué les esprits à l'ASSE où il était d'ailleurs de retour cet été afin de s'entraîner en compagnie des joueurs du centre de formation. Mais du haut de ses 35 ans, et après une expérience de deux saisons à Chypre à l'Aris Limassol, Kevin Monnet-Paquet pense déjà à son après-carrière.

Monnet-Paquet évoque sa reconversion...

« Je la vois très tranquille en prenant soin de mes enfants, m’occuper d’eux. Après il y a plein de choses à faire que ce soit dans le foot, le sport ou à côté. Ce n’est pas encore défini exactement mais je n’ai pas de pression. J’ai des trucs en tête mais ce n’est pas encore défini à 100%, je n’ai pas de souci avec ça », confie-t-il au sujet de sa reconversion, dans une interview accordée à En Vert et Contre Tous , avant d'évoquer un retour à l'ASSE dans un nouveau rôle comme l'ont fait Romain Hamouma ou encore Loïc Perrin.

... et ne ferme pas la porte à un retour à l'ASSE