Il quitte le RC Lens et connaît une première désillusion

Arrivé libre cet été, Stijn Spierings n'arrive pas à s'imposer au RC Lens et vit un début de saison plus que compliqué. A tel point qu'il devrait déjà quitter les Sang-et-Or afin de faire son retour à Toulouse. Néanmoins, le milieu de terrain néerlandais pourrait bien ne pas disputer la Ligue Europa.

Cet été, le RC Lens a réalisé un joli coup sur le papier. En effet, les Sang-et-Or ont obtenu la signature de Stijn Spierings dont le contrat à Toulouse avait pris fin. Cependant, le Néerlandais ne s'impose pas sous les ordres de Franck Haise et son départ semble désormais imminent.

Spierings vers un retour à Toulouse ?

En effet, L'EQUIPE confirme que Stijn Spierings semble désormais proche de faire son retour à Toulouse sous la forme d'un prêt. Les discussions portent désormais sur la prise en charge du salaire du joueur qui a sensiblement augmenté depuis sa signature au RC Lens.

Il ne pourra pas joueur la Ligue Europa

Néanmoins, même si Toulouse boucle le retour de Stijn Spierings, ce dernier ne pourra pas participer à la phase de groupes de la Ligue Europa. Et pour cause, les clubs ont déjà envoyé leur liste à l'UEFA, et le Néerlandais ne pourra y figurer qu'à partir de janvier, si le TFC sort de son groupe de C3. Parti au RC Lens dans l'espoir de disputer la Ligue des champions, Stijn Spierings pourrait donc ne même pas prendre part à la Ligue Europa avec Toulouse.