Il révèle une grosse erreur sur le mercato du RC Lens

Arrivé libre cet été en provenance de Toulouse, Stijn Spierings semblait être une belle affaire réalisée par le RC Lens qui cherchait à densifier son entrejeu après le départ de Seko Fofana. Mais le milieu de terrain néerlandais n'a pas réussi à s'imposer et pourrait déjà quitter les Sang-et-Or qui ont peut-être fait une erreur.

Toujours à l'affût pour dénicher de belles affaires, le RC Lens n'a pas hésité à attirer Stijn Spierings dont le contrat à Toulouse venait de se terminer. Cependant, le milieu de terrain néerlandais n'a pas réussi à s'imposer dans le nord de la France et pourrait déjà partir. Son prêt vers Toulouse, où il ferait son retour seulement quelques semaines après son départ, semble quasiment bouclé. Il faut dire que Stijn Spierings semble plus à l'aise dans un milieu à trois, alors que le RC Lens évolue avec seulement deux milieux récupérateurs. Laurent Mazure, correspondant en charge du RC Lens pour l’ AFP , pointe donc du doigt une erreur de recrutement.

C'est confirmé, le RC Lens boucle un transfert de dernière minute https://t.co/SndH3ID6U8 pic.twitter.com/SAvPk2nzRb — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

«Haise n’a jamais souhaité changer de système durant l’intersaison»

« À ma connaissance, Franck Haise n’a jamais souhaité changer de système durant l’intersaison. On rappelle que Lens joue en 3-4-2-1 avec deux milieux récupérateurs, un 6 (Salis Abdul Samed) et un 8 (Andy Diouf). Spierings est un habitué du système à 3 milieux. D’ailleurs, suite au début de saison raté de Lens, on a cru voir qu’un milieu à 3 était travaillé, ça aurait pu convenir à Spierings, mais aujourd’hui, ce n’est pas un choix retenu », explique-t-il dans une interview accordée au site LesViolets.com , avant de poursuivre.

«Lens s’est trompé de cible et de profil par rapport à son système»