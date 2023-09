Laurent Blanc viré, le patron de l'OL a un regret

Amadou Diawara

Ce lundi, l'OL a annoncé le départ de Laurent Blanc, avec qui un accord a été trouvé pour une séparation à l'amiable. Toutefois, John Textor regrette de ne pas avoir pris cette décision plus tôt. En effet, le président de l'OL aurait préféré se séparer de Laurent Blanc il y a quelques semaines, ce qui lui aurait permis d'avoir plus de temps pour lui trouver son remplaçant.

Depuis le début de la saison, l'OL vit un véritable cauchemar. En effet, le club rhodanien n'a engrangé qu'un seul point sous la houlette de Laurent Blanc depuis la reprise de la Ligue 1. Pour relancer la saison de son équipe, John Textor a décidé de se séparer de l'entraineur français.

L'OL a annoncé le départ de Laurent Blanc ce lundi

En effet, l'OL a annoncé ce lundi qu'il avait trouvé un accord avec Laurent Blanc pour mettre un terme à leur collaboration. Toutefois, John Textor regrette d'avoir pris la décision de se séparer de l'ancien entraineur du PSG aussi tard.

Textor aurait préféré se séparer de Blanc plus tôt