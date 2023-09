OL : Un scandale fait capoter l'arrivée de Galtier

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier a été remercié par le PSG à la fin de la dernière saison. Remplacé par Luis Enrique à Paris, le technicien français avait la possibilité de prendre la succession de Laurent Blanc à l'OL. Toutefois, John Textor aurait écarté l'idée de recruter Christophe Galtier à cause du scandale avec l'OGC Nice.

Arrivé au PSG à l'été 2022, Christophe Galtier était engagé pour une durée de deux ans. Toutefois, la direction parisienne a préféré se séparer de l'entraineur français à la fin de la saison dernière, et ce, parce que le club de la capitale n'a pas rempli ses objectifs en 2022-2023.

Le PSG prépare un transfert pour 2024, c’est la douche froide https://t.co/YFKZVzcRDo pic.twitter.com/aSFbGomArx — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Galtier a été proposé à Textor

Libéré par le PSG il y a quelques mois, Christophe Galtier aurait pu faire son retour en Ligue 1 dès maintenant. En effet, le technicien de 57 ans avait la possibilité de remplacer Laurent Blanc à l'OL. Toutefois, John Textor aurait mis son veto pour sa signature.

Textor a dit non pour Galtier