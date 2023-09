Mercato : Un nouvel échec est confirmé pour le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps ciblé par le PSG, mais aussi par les autres cadors européens, Luka Vuskovic va finalement prendre la direction de Tottenham. Agé de 16 ans, le défenseur central du Hajduk Split a donné son accord pour rejoindre le club anglais en 2025, lorsqu'il aura atteint sa majorité. Son transfert serait estimé à 12M€.

Chargé du recrutement parisien, Luis Campos espérait boucler un transfert en Croatie. Depuis plusieurs semaines, le dirigeant du PSG travaillait sur l'opération Luka Vuskovic. Né le 24 février 2007, ce défenseur central est perçu dans son pays, mais aussi en Europe, comme l'un des futurs grands à son poste.

Le PSG a tenté le coup pour Vuskovic

Le PSG n'est pas le seul club à avoir su repérer son talent. Comme indiqué par The Evening Standard , Liverpool, Chelsea et Manchester City auraient sondé la possibilité de le recruter. C'est finalement une autre équipe de Premier League, qui est parvenue à rafler la mise.

Tottenham va rafler la mise