Un attaquant arrive au PSG, il est déjà menacé

Arrivé cet été au PSG, Randal Kolo Muani devrait être titulaire avec l'équipe de France ce mardi soir à l'occasion du match amical contre l'Allemagne. L'ancien Nantais va fêter sa 10e sélection, mais il n'aura pas le droit à l'erreur. Et pour cause, Marcus Thuram monte en puissance tandis qu'Olivier Giroud continue d'être performant.

Randal Kolo Muani a vécu une fin d'été mouvementée. C'est un doux euphémisme. Et pour cause, l'attaquant français a fait le forcing pour quitter l'Eintracht Francfort et s'engager avec le PSG. Le transfert s'est concrétisé dans les dernière heure du mercato, après que le joueur a décidé d'aller au clash en séchant l'entraînement. Après cet épisode, Kolo Muani va enfin retrouver les terrains.

Kolo Muani titulaire avec les Bleus ?

En effet, handicapé par un petit souci à la cheville, Randal Kolo Muani n'a pas pris part au choc entre l'OL et le PSG, et il est également resté sur le banc lors du match entre l'équipe de France et l'Irlande jeudi soir. Néanmoins, selon L'EQUIPE , le néo-Parisien sera bien aligné à la pointe de l'attaque des Bleus contre l'Allemagne mardi soir aux côtés de Kingsley Coman et de son nouveau coéquipier Kylian Mbappé.

Giroud et Thuram menacent sa place

Et bien que ce soit un match amical, Randal Kolo Muani joue gros. En effet, non seulement Olivier Giroud semble toujours être le titulaire aux yeux de Didier Deschamps, mais en plus, Marcus Thuram a débloqué son compteur avec l'équipe de France jeudi contre l'Irlande. Par conséquent, le nouvel attaquant du PSG est sous pression et n'aura pas le droit à l'erreur afin de s'imposer en Bleus. Et pour cela, il ne devrait pas avoir plus d'une heure de jeu compte tenu de son manque de rythme. Le tout en Allemagne, un pays qu'il vient de quitter de façon houleuse et qui lui réserve donc probablement un accueil glacial.