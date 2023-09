Après son transfert au PSG, il annonce du lourd en privé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Randal Kolo Muani a du attendre les dernières heures du mercato pour signer au PSG. L'attaquant français a effectivement été au clash pour quitter l'Eintracht Francfort, et alors qu'il a été marqué par les discussions pour son transfert, l'ancien attaquant du FC Nantes se dit désormais prêt à rejouer et ne manque pas d'afficher ses ambitions en privé.

Le mercato de Randal Kolo Muani n'aura pas été de tout repos. Et pour cause, l'attaquant français a rapidement réclamé son départ de l'Eintracht Francfort afin de rejoindre le PSG. Mais alors que le club allemand se montrait très exigeant pour son transfert, l'ancien Nantais a décidé d'aller au clash pour forcer son départ, séchant les entraînements de son équipe. Une stratégie payante puisque Francfort a finalement accepté l'offre du PSG, estimée à 90M€, bonus compris, dans les dernières minutes du mercato.

Mbappé : Une trahison est annoncée, le PSG va adorer https://t.co/nE8XgO0CD9 pic.twitter.com/Zn5ohvr8Md — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

«Il est ­totalement focus sur ses objectifs sportifs»

Et ce mardi soir, Randal Kolo Muani devrait enfin retrouver les pelouses avec l'équipe de France. Un soulagement pour le nouveau joueur du PSG qui a vécu une fin de mois d'août très animée. Mais ses proches se montrent confiants. « Ce qui aurait été émotionnellement dur, c'est qu'il reste à Francfort. Là, la fin est belle. Donc maintenant, il est ­totalement focus sur ses objectifs sportifs », glisse-t-on dans l'entourage de Kolo Muani auprès de L'EQUIPE .

Kolo Muani annonce qu'il a «faim» de foot