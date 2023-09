Mbappé - PSG : La promesse qui change tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé a réintégré le groupe du PSG, mais n'a pas prolongé son bail. Par conséquent, la menace d'un départ libre est toujours présente à l'issue de la saison. Notamment vers le Real Madrid. Et en coulisses, l'attaquant français aurait même fait une promesse au club madrilène.

Annoncé sur le départ durant tout l'été, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG. Et pourtant, il a longtemps été écarté du groupe avant d'être réintégré par Nasser Al-Khelaïfi. Mais alors que l'attaquant n'a pas prolongé, son départ libre en fin de saison n'est pas à exclure.

Mbappé a promis de ne pas prolonger

D'ailleurs, ce serait même la tendance forte. Et pour cause, selon les informations d'Eduardo Inda, Kylian Mbappé a promis au Real Madrid qu'il ne prolongerait pas au PSG. « Mbappé vit pour l'argent. On me dit depuis la Casa Blanca qu'il a appelé l'entourage du Real Madrid pour les rassurer et que les rumeurs sur une éventuelle prolongation sont fausses », assure le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito .

Relations fluides entre Mbappé et le Real ?

Le journaliste espagnol ajoute que les relations sont fluides entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Des intermédiaires assurent les échanges entre les deux parties et visiblement, cela permet d'avoir des négociations positives.