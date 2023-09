RC Lens : Un ultime détail à régler pour ce transfert de dernière minute

Hugo Chirossel

Alors qu’il est arrivé libre cet été, Stijn Spierings va déjà quitter le RC Lens. En proie à des problèmes d’intégration, le milieu de terrain de 27 ans pourrait retourner à Toulouse dans le cadre d’un prêt, qu’il avait justement quitté pour s’engager avec les Sang et Or. Il ne resterait plus qu’un détail à régler avant que cette opération ne se concrétise.

Après un début de saison très compliqué, le RC Lens a renforcé son effectif en s’attachant les services de Nampalys Mendy, libre de tout contrat après son départ de Leicester. Le milieu de terrain âgé de 31 ans s’est engagé jusqu’en 2025 avec les Sang et Or .

Spierings va déjà quitter le RC Lens

Dans le même temps, Stijn Spierings s’apprêterait quant à lui à quitter le RC Lens quelques mois seulement après son arrivée. Après trois saisons passées à Toulouse, le milieu de terrain néerlandais a quitté le club libre en fin de saison dernière pour rejoindre les Sang et Or .

Discussions autour de la prise en charge de son salaire

Stijn Spierings a connu des difficultés d’intégration au RC Lens et pourrait donc déjà s’en aller, pour retourner à Toulouse, où il sera prêté jusqu’à la fin de la saison. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, les deux clubs discuteraient actuellement du pourcentage de son salaire pris en charge. Stijn Spierings devrait ensuite pouvoir faire son retour à Toulouse.