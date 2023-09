OM : «Je me suis fait des ennemis»… Il lâche un gros coup de gueule 

Thibault Morlain

Lors de la dernière journée de Ligue 1, en marge de la rencontre entre Brest et Rennes, les caméras du diffuseur de la Ligue 1 avaient capté une discussion entre Bruno Génésio et Eric Roy. Entre les deux entraîneurs, il était alors question de l’OM et du début de saison du club phocéen. Alors que les propos tenus par Génésio ont fait énormément parler, voilà que l’entraîneur de Rennes n’a clairement pas apprécié être enregistré à son insu et il l’a fait savoir.

La Ligue 1 reprend ses droits après la trêve internationale. Et lors de la dernière journée de championnat, Bruno Génésio, entraîneur de Rennes, s’était fait remarquer avec ses propos tenus sur l’OM et diffusés par Prime Vidéo . En effet, alors qu’il discutait avec Eric Roy, technicien de Brest, il avait lâché concernant les résultats obtenus par l’équipe de Marcelino en ce début de saison : « Vous avez fait un bon match. Contre Marseille, tu es bien payé. Alors eux, ils ont un cul comme ça ! Sur les quatre premiers matchs qu'ils font, ils prennent huit points. Mais c'est optimisé à 200% ».

Il envoie un message à l’OM après son transfert record https://t.co/JJ3o8y6PKI pic.twitter.com/FK8EyNAggN — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

« Des journalistes de bas étage »

Ces images de la discussion entre Bruno Génésio et Eric Roy ne sont clairement passées inaperçues et les propos tenus par l’entraîneur de Rennes ont également fait vivement réagir. Revenant sur cet épisode, Génésio a fait part de son agacement. En effet, en conférence de presse, il a lâché : « Ce qui s’est passé dernièrement à Brest m’a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup énervé. C’est des journalistes de bas étage. Je m’en suis expliqué d’ailleurs avec ».

« Je me suis fait des ennemis à Marseille »