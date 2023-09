Après son calvaire, il dit tout de sa renaissance à l’OM !

Thomas Bourseau

Les supporters de l’OM ont grondé la saison passée lorsqu’ils ont vu la recrue la plus chère de son histoire être en délicatesse sportive. Néanmoins, Vitinha semble s’être acclimaté au club et à la cité phocéenne en ce début d’exercice. Le Portugais s’est livré sur sa renaissance.

Vitinha n’a clairement pas démarré sa carrière à l’OM sur les chapeaux de roue. Lors de ses six premiers mois à Marseille, avec l’étiquette du joueur le plus cher de l’histoire du club de par son transfert à 32M€, le Portugais avait d’ailleurs craqué émotionnellement parlant lors d’une interview au printemps dernier au Canal Football Club au moment d’évoquer ses difficultés sportives et son adaptation délicate dans la cité phocéenne.

«C’était difficile quand je suis arrivé à Marseille»

Pour Maritima , Vitinha est revenu sur son calvaire lors de ses débuts à l’OM. « C’était difficile quand je suis arrivé à Marseille, mais c’est comme ça, c’est le foot. Marseille c’est une grande ville et un grand club. Aujourd’hui, je suis bien ici ». Par la suite de l’entretien, l’attaquant portugais a souligné sa montée en puissance. « Je me sens bien, de mieux en mieux préparé. Je m’améliore de jour en jour. Cela m’aide à m’adapter au club, à la ville et à la langue. C’est ce dont j’avais besoin, du temps pour m’adapter et avoir plus confiance en moi, gagner la confiance du club, des supporters et aussi de mes coéquipiers ».

«C’est un Vitinha nouveau comparé à ce qu’on a vu l’an dernier»

Entre son arrivée à l’OM en janvier dernier lors des derniers moments du mercato hivernal et ce début de saison, l’attaquant de l’Olympique de Marseille affirme certains changement au point même d’évoquer un Vitinha 2.0. « C’est un Vitinha nouveau comparé à ce qu’on a vu l’an dernier, mais c’est le même Vitinha car rien n’a changé en moi. Seulement le temps d’adaptation. J’ai aussi gagné confiance en moi. Quand tu n’es pas prêt, c’est compliqué. Grâce au temps d’adaptation, le fait de prendre des vacances, tout ça m’a permis de revenir avec les batteries rechargées et ça a contribué à évoluer favorablement ».

«Je n’ai rien fait de spécial, rien de nouveau»