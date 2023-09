En pleine polémique, une star de l’OM est interpellée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été à l'OM, Pierre-Emerick Ambameyang se retrouve dans une situation délicate au Gabon. Entre l'élimination de son pays dans la course aux qualifications pour la CAN et son soutien au président déchu, Ali Bongo, l'ancien attaquant d'Arsenal traverse une période compliquée que Daniel Cousin commente.

Pierre-Emerick Aubameyang aurait probablement imaginé un début de saison moins agité. Alors qu'il cherche toujours son premier but avec l'OM en Ligue 1, l'ancien Gunner ne réussit pas plus avec sa sélection. En effet, le Gabon a été battu par la Mauritanie (1-2) et ne disputera donc pas la CAN. Star de la sélection gabonaise, Aubameyang est donc pointé du doigt. Mais Daniel Cousin, ancien sélectionneur du Gabon, monte au créneau pour son ancien coéquipier.

«C’est une grosse déception»

« C’est une grosse déception. Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de Pierre-Emerick. Ce n’est pas de sa faute. Il y a eu des problèmes au pays, il y a des difficultés par rapport à l’organisation, le championnat est arrêté, c’est compliqué. J’ai joué dans cette sélection, j’ai été sélectionneur, manager. Certaines sélections africaines peuvent compter sur plusieurs joueurs de haut niveau, ce n’est pas le cas du Gabon », lance l'ex-attaquant dans les colonnes de La Provence . Et Daniel Cousin a également évoqué la polémique dans laquelle se trouve Pierre-Emerick Aubameyang pour son soutien à Ali Bongo, président déchu du Gabon.

«Ils ont été déçus»