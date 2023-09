Il galère après son transfert à l’OM, un conseil est lâché

Thibault Morlain

Parmi tous les transferts réalisés par l’OM cet été, un a fait plus parler que les autres : celui d’Iliman Ndiaye. Passé par Marseille durant sa jeunesse, le Sénégalais était très attendu sur la Canebière. Mais voilà que depuis son arrivée, Ndiaye galère à briller avec l’OM. Comment remédier à cela ? Alain Giresse a lâché un conseil.

Du côté de l’OM, on a totalement refait la ligne d’attaque cet été. De nombreux joueurs sont arrivés parmi lesquels on peut notamment retrouver Iliman Ndiaye. Le Sénégalais est arrivé de Sheffield United et à Marseille, on a vibré pour ce transfert. Ancien minot de l’OM, Ndiaye retrouve donc le club phocéen. Il y a ainsi une grosse attente, mais pour le moment, le joueur de Marcelino ne parvient pas à y répondre.



« C’est un soliste »

Depuis son transfert, Iliman Ndiaye galère donc à se distinguer avec l’OM. Un cas évoqué par Alain Giresse. Et dans des propos accordés à La Provence , il a expliqué que le Sénégalais devait davantage penser à l’équipe : « C’est un soliste, capable de faire la différence en dribblant, en éliminant. Il faut que ça puisse se greffer ».

« Il faut toujours que les qualités d’un joueur soient au service d’une finalité »