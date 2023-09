Ces malheurs font le bonheur de l’OM

Thibault Morlain

Cet été, sous la houlette de Pablo Longoria, l’OM s’est encore une fois montré très actif sur le marché des transferts. Un recrutement qui a toutefois fait naitre certaines craintes. La raison ? L’arrivée de nombreux joueurs africains capables de disputer la CAN durant les mois de janvier février. Mais voilà qu’on respire un mieux à l’OM à ce sujet.

Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Geoffrey Kondogbia… S’ils ont le point commun d’avoir été recrutés par l’OM cet été, ils défendent également les couleurs d’une nation africaine. Et si on ajoute également Chancel Mbemba ou encore François-Régis Mughe, l’OM pouvait craindre une grande exode pendant la CAN 2024, du 13 janvier au 21 février.

Le Gabon d’Aubameyang échoue

L’OM était alors sous la menace de voir certains de ses joueurs les plus importants partir pendant plusieurs semaines au beau milieu de la saison. Mais voilà que certaines déconvenues viennent faire le bonheur des fans du club phocéen. A commencer la celle du Gabon. En effet, la nation africaine n’a finalement pas réussi à se qualifier pour la CAN, ce qui va alors permettre à Aubameyang de rester à Marseille.

C’est aussi le cas de Kondogbia avec la Centrafrique

Et il en est également de même pour Geoffrey Kondogbia. S’il a déjà porté le maillot de l’équipe de France, il a finalement opté pour la sélection du Centrafrique. Mais voilà que le joueur de l’OM et ses compatriotes n’ont également pas validé leur ticket pour la Coupe d’Afrique des Nations. Pour le plus grand bonheur du club phocéen ?