Une star de l’OM fait polémique, il se lâche

Hugo Chirossel

Sélectionné avec le Gabon lors de cette trêve internationale, Pierre-Emerick Aubameyang se retrouve dos au mur avant d’affronter la Mauritanie ce samedi, en éliminatoires de la CAN. Il est reproché à l’attaquant de l’OM d’avoir apporté son soutien à Ali Bongo, ancien président gabonais récemment renversé. Une réponse sur le terrain et une qualification sont espérées de sa part afin d’inverser la tendance.

La trêve internationale n’est pas de tout repos pour Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant de l’OM est attendu au tournant ce samedi, alors que le Gabon joue sa qualification pour la CAN face à la Mauritanie. Les Gabonais reprochent à Pierre-Emerick Aubameyang sa prise de position en faveur d’Ali Bongo, ancien président du Gabon qui a récemment été renversé, notamment dans une publication Instagram datant du mois de mai dernier.

«Il joue gros en termes d’image et on attend ce match pour faire les comptes»

Pierre-Emerick Aubameyang va devoir offrir la qualification au Gabon pour calmer l’opinion publique. « Les gens l’attendent au tournant samedi mais s’il apporte de la joie tout peut passer. Mais il ne faut pas qu’il rate un but à la 90e minute… Ce qui lui est reproché, c’est de s’être rangé du côté de l’oppresseur. Il joue gros en termes d’image et on attend ce match pour faire les comptes », a déclaré Wilfried Ndong, chef des sports du journal l’ Union , dans des propos relayés par L’Équipe .

«Tous les Gabonais sont frustrés»