OM : Un joueur prend la fuite, la révélation hallucinante

Passé par l'OM entre 2015 et 2018, Rémy Cabella a, parfois, eu à faire face à la colère des supporters marseillais comme à l'avril 2016. Après un match face aux Girondins de Bordeaux, les joueurs ont du être escortés par la police. Un membre de l'OM dont le nom n'a pas filtré a même été contraint de quitter le stade dans le coffre de la voiture de ses parents.

Passé par l'OM entre 2015 et 2018, Rémy Cabella s'est retrouvé, parfois, dans des situations inconfortables comme en 2016 après un match face aux Girondins de Bordeaux. Dans un entretien à So Foot, l'actuel joueur du LOSC est revenu sur cette soirée hors du commun.

L'anecdote de Cabella

« C’est une soirée à Marseille. On était dans une période compliquée, et lors du match précédent au Vélodrome, où on avait perdu contre Rennes (2-5), les supporters avaient fait grève pendant un quart d’heure. Quand ils sont arrivés dans le stade, il y avait déjà 0-3. On a vu des sauvages qui sautaient sur les grillages, ça a été très compliqué pour nous, et le match suivant, contre Bordeaux, après le coup de sifflet final, on nous dit : « Les gars, vous allez rester là. On attend que les flics arrivent. Ils vont bloquer toutes les routes jusqu’à la Commanderie car là, tout le monde vous attend dehors… » Un joueur du groupe n’a pas voulu attendre. Il est rentré chez lui dans le coffre de la voiture de ses parents » a confié Cabella, qui a, toutefois, tenu à saluer la passion des supporters marseillais.

« Il y a une ferveur incroyable dans les deux sens »