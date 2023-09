L’OM balance sur un projet à un milliard d’euros

Pierrick Levallet

Un projet colossal pourrait bien voir le jour en Ligue 1 dans les années à venir. Le prix des droits TV du championnat de France pourrait augmenter de manière significative et atteindre le milliard d'euros, ce qui permettrait aux clubs d'avoir un plus gros budget sur le mercato. L'OM de Pablo Longoria s'est prononcé sur le sujet.

«Il faut générer de l'attention»

« Le milliard ? Je suis quelqu'un de positif par nature (sur les droits TV). C'est une responsabilité des dirigeants de clubs français d'y croire. je suis sûr que la qualité du produit mérite une amélioration. La LFP a acheté MPG, on doit développer les Fantasy. En Espagne, tout le monde parle des Fantasy avec ses amis. pareil pour le Calcio. Qui a joué ce week-end ? Qui a marqué ? Qui est blessé ? Voilà des termes de discussion obligé à construire. Il faut générer de l'attention, en parler au quotidien. Cela augmente l'intérêt au niveau national, les clubs jouent le jeu du contenu pendant la semaine. Diffuser les images de l'entraînement, c'est important, cela participe à raconter une histoire » a confié le président de l’OM en conférence de presse, dans des propos rapportés par RMC Sport .

«La Ligue 1 est un championnat fort»