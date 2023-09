L’OM veut boucler un nouveau dossier, le boss fait une révélation

Hugo Chirossel

Prêté au FC Séville lors du dernier mercato hivernal, Pape Gueye a fait son retour à l’OM cet été. Mais l’international sénégalais doit encore purger sa suspension de quatre mois avant de pouvoir rejouer. Malgré tout, alors que son contrat arrive à son terme en juin 2024, Pablo Longoria a annoncé ce lundi en conférence de presse qu’il souhaitait le prolonger.

Une nouvelle fois, le mercato estival a été agité à l’OM. Plusieurs joueurs sont partis, comme Alexis Sanchez, Cengiz Ünder ou bien Matteo Guendouzi, mais pas Pape Gueye. De retour après avoir passé les six derniers mois en prêt au FC Séville, l’international sénégalais (17 sélections) est resté à Marseille cet été.

Longoria veut prolonger le contrat de Gueye

Avant de pouvoir rejouer avec l’OM, Pape Gueye doit encore purger sa suspension de quatre mois après sa rupture de contrat avec Watford en 2020. Pablo Longoria semble en tout cas très satisfait du milieu de terrain de 24 ans. Si le bail de ce dernier avec l’Olympique de Marseille prend fin en juin 2024, le président marseillais a confié ce lundi en conférence de presse que des discussions pour une prolongation avaient déjà eu lieu.

« On a eu une discussion avec lui et son agent »