Un nouveau transfert prend forme au PSG !

Pierrick Levallet

Après Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos, le PSG semble sur le point de se séparer de Marco Verratti. Ne faisant plus l'unanimité dans la capitale, le milieu de terrain de 30 ans serait ouvert à l'idée de commencer une nouvelle aventure ailleurs. Son transfert serait d'ailleurs en train de prendre forme.

Entre le PSG et Marco Verratti, la fin est proche. Joueur parisien depuis 2012, le milieu de terrain de 30 ans ne fait plus l’unanimité dans le club de la capitale. La direction parisienne n'est pas opposée à son transfert, bien au contraire. Après Lionel Messi, Sergio Ramos et Neymar, les dirigeants du PSG veulent continuer leur ménage.

PSG - Verratti : Un homme a tout changé pour son transfert https://t.co/IfLT9hfA3C pic.twitter.com/wAXC1mOPfW — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

Ça chauffe pour le transfert de Verratti

Marco Verratti serait ainsi poussé vers la sortie. Le10Sport.com peut d’ailleurs vous confirmer que l’international italien est très proche d’un départ. Depuis plusieurs semaines, la star du PSG est dans le viseur de Galatasaray et de l’Arabie Saoudite. Mais finalement, c’est une autre destination que Marco Verratti devrait rejoindre.

Al-Arabi est en pole position