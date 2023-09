Mbappé provoque un malaise, le PSG prêt à sévir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le feuilleton Mbappé a encore occupé une grande partie de l’espace médiatique, l’international français refusant de prolonger son contrat avec le PSG. Si la relation s’est depuis apaisée entre les deux parties, Luis Campos reste fragilisé par la décision du joueur, de quoi grandement obscurcir son avenir dans la capitale.

Que va décider Kylian Mbappé ? Désireux de rester au PSG sans prolonger son bail, l’international français a finalement obtenu gain de cause au terme d’un été agité. Depuis, le dialogue a repris entre le numéro 7 et sa direction pour un nouveau contrat, le sien prenant fin à l'issue de la saison, mais en attendant la réponse définitive du principal intéressé, une victime collatérale pourrait être à signaler en la personne de Luis Campos.

Mbappé ne prolonge pas, Luis Campos menacé

Proche de Kylian Mbappé et de son entourage, Luis Campos n’a pas été en mesure de trouver un terrain d’entente pour une prolongation. Déjà fragilisé par la dernière saison décevante du PSG, le Portugais serait menacé. Interrogé par un internaute sur le site du Parisien , Laurent Perrin confirme.

« Son cas fait débat »