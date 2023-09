Le «coup de bluff» du PSG avec Mbappé est dévoilé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a connu un été une nouvelle fois bien mouvementé. Poussé vers la sortie en raison de son refus de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024, Mbappé a été mis sous pression par le PSG qui aurait joué la carte de la difficulté financière pour l’inciter à signer un nouveau contrat. Le journaliste du Parisien Laurent Perrin évoque un coup de bluff raté.

L’été n’a pas été de tout repos pour Kylian Mbappé. D’abord en raison de son choix début juin de ne pas activer la clause dans son contrat pour le rallonger d’une saison jusqu’en juin 2025. Par la suite, le PSG a ouvertement menacé le joueur d’une vente si ce dernier ne revenait pas sur sa position. Mbappé a même été mis en vente et retiré du groupe du PSG pour la tournée de pré-saison en Asie.

Mbappé réintégré malgré l’absence d’une prolongation, le PSG a menti ?

Avant sa réintégration à la mi-août, le PSG aurait envoyé un courrier au clan Mbappé dans lequel il était question des difficultés financières dramatiques encourues en cas de non prolongation de Mbappé. Mais Laurent Perrin a cerné le bluff du PSG comme il l’a confié dans une session de questions avec les internautes du Parisien .

«dire que l'équilibre financier du PSG est entre les mains de Mbappé me parait être un bon coup de bluff pour lui mettre la pression»