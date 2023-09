Le PSG régale sur le mercato, Luis Enrique annonce du lourd

Axel Cornic

Après des débuts plutôt calmes, la machine Paris Saint-Germain semble enfin lancée, avec une véritable démonstration face à l’OL ce dimanche (1-4). Le trio offensif parisien s’est notamment montré à son avantage, avec un Kylian Mbappé auteur d’un doublé qui caracole déjà en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Forcément, Luis Enrique est aux anges…

Un an après avoir annoncé une révolution, Luis Campos a finalement réussi à changer le visage du PSG lors de ce mercato estival. Les départs de Neymar et Lionel Messi sont forcément un gros point de l’été, mais les arrivées ont également impressionné avec notamment un Manuel Ugarte qui impressionne tout le monde depuis le début de la saison.

Luis Enrique déjà fan de son attaque

Mais c’est surtout en attaque que les choses ont changé avec les arrivées d’Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Marco Asensio et plus récemment Bradley Barcola ainsi que Randal Kolo Muani. Un véritable trésor pour Luis Enrique, qui aura l’embarras du choix cette saison. « Tous les trois, ça fonctionnait très bien » a expliqué le coach du PSG, concernant la trio aligné face à l’OL composé par Dembélé, Kylian Mbappé et Asensio. « Et quand ensuite ils sont sortis, ça a fonctionné aussi avec Barcola ou Ramos ».

« Je suis pressé de voir les combinaisons que je vais pouvoir faire »