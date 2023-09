Transferts : Après le bras de fer avec le PSG, il lâche une nouvelle annonce

Axel Cornic

Annoncé depuis le début de l’été, Randal Kolo Muani n’aura finalement rejoint le Paris Saint-Germain que dans les toutes dernières heures du mercato. Ce n’était pourtant pas gagné puisque Francfort a fait monter les enchères pour finalement atteindre une indemnité de transfert de 95M€, ce qui n’avait pas forcément plu à l’international français, parti au clash avec sa direction pour forcer son départ.

On n’a pas encore vu la dernière recrue parisienne. Si Bradley Barcola a fait une apparition lors du choc de la 4e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL (1-4), il faudra patienter un peu avant d’assister aux débuts de Randal Kolo Muani, qui souffrirait d’une entorse à la cheville droite. Plus probable de le voir à la fin de la trêve internationale, avec la réception de l’OGC Nice au Parc des Princes le 15 septembre prochain.

Francfort, la vie sans Kolo Muani

En attendant, Francfort a disputé son premier match sans Kolo Muani, dont le départ ne s’est pas vraiment fait dans les meilleurs circonstances. Le résultats a été un match nul face au FC Cologne, avec un buteur français tout de même, puisqu’à peine arrivé de l’ASSE c’est Niels Nkounkou qui a arraché le nul pour son tout nouveau club.

« Cela aurait été trop trop compliqué de réintégrer Kolo Muani dans l’effectif »