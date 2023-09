Mbappé vole à son secours, un joueur du PSG lui répond

Thibault Morlain

Ce dimanche, Bradley Barcola a connu sa première sous le maillot du PSG. Et c'est face à l'OL, son club formateur, que le nouveau crack parisien a débuté avec Paris. Et cela a été houleux pour Barcola, sifflé et insulté par tout le stade lyonnais. Mais voilà que Kylian Mbappé a tenu à prendre sa défense et ça a plu à la recrue du PSG.

A 21 ans, Bradley Barcola a quitté l'OL pour le PSG cet été. Un transfert à 50M€ qui reste en travers de la gorge des supporters lyonnais. Ce dimanche, ils ont d'ailleurs exprimé leur colère en sifflant et en insultant Barcola lorsque celui-ci est entré en jeu pour disputer ses premières minutes avec le PSG.

Mbappé se fait snober au PSG, il déballe tout https://t.co/0ogbiRQsr1 pic.twitter.com/vEp4l5CzR7 — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

Mbappé soutient Barcola...

Chahuté à Lyon, Bradley Barcola a toutefois pu compter sur le soutien de ses nouveaux coéquipiers du PSG. Certains ont eu un petit geste envers lui à son entrée en jeu, tandis que Kylian Mbappé a posté un beau message sur Instagram . « L'un des nôtres », a écrit Mbappé en légende d'une photo de Barcola.

... qui lui répond !