PSG : Enervé en plein match, Luis Enrique s'explique

Ce dimanche soir, le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'OL (1-4). En effet, les hommes de Luis Enrique ont été impressionnants face aux Gones, marquant leurs quatre buts dès la première mi-temps. Pour autant, malgré ce résultat, l'entraîneur du PSG n'a pas tout le temps été satisfait. Agacé notamment au moment du 4ème but, Luis Enrique s'est expliqué.

Après la démonstration face au RC Lens la semaine dernière, le PSG a remis cela face à l'OL ce dimanche. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé et des buts de Marco Asensio et Achraf Hakimi, le club de la capitale a plongé un peu plus les Gones dans la crise, eux qui sont actuellement derniers de la Ligue 1. Mais tout n'a pas été tout rose aux yeux de Luis Enrique. Très rigide sur ses idées de jeu, l'Espagnol n'a pas hésité à montrer sa colère quand les joueurs du PSG ne répondaient pas à ce qu'il voulait voir...

Luis Enrique remonté contre Donnarumma

C'est notamment ce qui est arrivé lors du 4ème but du PSG face à l'OL. Malgré la finalité heureuse pour le club de la capitale, Luis Enrique était tout de même remonté. Des images étonnantes alors que l'entraîneur espagnol en voulait notamment à Gianluigi Donnarumma. En effet, Luis Enrique n'avait alors pas apprécié le choix du gardien du PSG pour relancer.

« C'est un joueur de classe mondiale »