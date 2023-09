Malaise à l'OM, son clan lâche sa réponse pour un transfert

Arnaud De Kanel

Arrivé à l'OM l'hiver dernier, Azzedine Ounahi ne s'est toujours pas imposé. Marcelino ne lui accorde plus de confiance depuis trois matchs et le Marocain est pressenti sur le départ. Malgré tout, son entourage ferme la porte et espère qu'il inversera la tendance dans les semaines à venir.

Azzedine Ounahi traverse une période compliquée avec l'OM. Replacé sur le côté gauche par Marcelino en début de saison, le milieu de terrain marocain n'a pas apporté satisfaction et il cire le banc depuis trois rencontres. Il aurait même été question d'un départ vers une destination du Golfe ces dernières heures mais Ounahi devrait finalement rester.

Ounahi refuse Galatasaray

Le nom d'Azzedine Ounahi est associé à Galatasaray depuis quelques jours, mais surtout en Arabie saoudite. Pour autant, le milieu de terrain ne devrait pas quitter l'OM pour la simple et bonne raison que son entourage ne lui cherche pas de porte de sortie selon Foot Mercato .

Ounahi veut s'imposer