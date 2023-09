Le PSG et l’OM s’associent, le président marseillais savoure

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce jeudi, Pablo Longoria a intégré le conseil de l’ECA, présidé par Nasser Al-Khelaïfi. A la tête de l’OM, l’Espagnol s’est réjoui d’intégrer le conseil d'administration de l’Association des clubs européens et s’est prononcé sur sa relation avec le boss du PSG en saluant l’entente entre les deux clubs rivaux de la Ligue 1.

Bonne nouvelle pour Pablo Longoria. Ce jeudi, le président de l’OM a été élu membre du conseil d'administration de l’ECA, l’Association des clubs européens présidée par Nasser Al-Khelaïfi ayant pour but de protéger les formations du Vieux continent. Une grande satisfaction pour l’Espagnol, heureux de pouvoir collaborer avec le boss du PSG.

« Avec Nasser Al-Khelaïfi ? C’est surtout une relation entre deux grands clubs européens qui travaillent ensemble »

« C’est une relation de grand respect avec une personne qui a beaucoup travaillé pour le développement du football européen , a commenté Pablo Longoria au micro de RMC Sport concernant son entente avec Nasser Al-Khelaïfi. C’est surtout une relation entre deux grands clubs européens qui travaillent ensemble pour la progression du football français et européen. »

« C’est une grande responsabilité qui m’est confiée et je suis ravi »