L’entraîneur de l’OM se fait déjà tacler !

Amadou Diawara

Pour pallier le départ d'Igor Tudor, Pablo Longoria a décidé de miser sur Marcelino. Arrivé à la tête de l'OM cet été, l'entraineur espagnol a décidé de mettre en place un 4-4-2 à plat. Interrogé sur la méthode Marcelino, Eric Di Meco ne s'est pas montré tendre avec le nouveau coach marseillais.

Après seulement une saison à l'OM, Igor Tudor a plié bagages à la fin du dernier exercice. Pour remplacer le Croate, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Marcelino. En place depuis quelques semaines, le technicien espagnol fait jouer son équipe en 4-4-2 à plat. Et alors que les résultats de l'OM ne suivent pas forcément, Eric Di Meco a estimé que la tactique utilisée par Marcelino était obsolète, avouant qu'il s'ennuyait pendant les matchs de son équipe.

«On ne comprend pas trop ce qu’il veut faire»

« Il faut faire attention aux jugements hâtifs, car on peut se raviser très rapidement. Par contre, on ne peut pas empêcher les supporters de commenter ce qu’ils voient. Et ce qu’ils voient en ce moment, c’est 4-4-2 à l’ancienne qui semble passé de mode, mais on ne veut rien dire. Là, on se rend compte dans les couloirs que quand tu as deux joueurs offensifs qui n’ont pas les réflexes défensifs, tu es vite en difficulté. Il y a une discussion sur son système qui semble un peu âgé et sans surprise pour l’adversaire. C’est facilement identifiable » , a jugé Eric Di Meco, avant d'en rajouter une couche.

«Je m’ennuie devant les matchs de l’OM»