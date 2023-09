«La fin de sa carrière» : Une star de l’OM est sous pression

Hugo Chirossel

Arrivé cet été à l’OM en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint la sélection gabonaise lors de cette trêve internationale. Mais l’attaquant marseillais a fait polémique en apportant publiquement son soutien à Ali Bongo, qui a récemment été renversé. Alors que le Gabon affronte la Mauritanie ce samedi, le joueur de 34 ans n’a pas le droit à l’erreur.

Après un début de saison compliqué à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang se retrouve dans une position délicate en sélection nationale. Au Gabon, il est reproché à l’attaquant olympien d’avoir apporté son soutien à Ali Bongo, notamment dans une publication sur Instagram . L’ex-président gabonais a été renversé le 30 juin dernier et depuis la parole se libère. De nombreuses personnes ont reproché à Pierre-Emerick Aubameyang sa position en faveur de l’ancien pouvoir en place.

«Je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être la fin de sa carrière au pays»

« Si ça ne passe pas contre la Mauritanie, cette opinion tombera sur lui » , a déclaré Wilfried Ndong, chef des Sports du journal l’ Union , dans des propos relayés par L’Équipe . « Pour beaucoup, il a profité des largesses de l’ancien pouvoir. Si ça perd, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être la fin de sa carrière au pays car les gens veulent une star, mais qui qualifie l’équipe. Il est assez âgé pour comprendre les enjeux. Il est le seul des 23 à avoir pris position pour l’ancien régime. Sa story a suscité une levée de boucliers . »

«Les gens l’attendent au tournant»