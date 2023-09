Le boss de l’OM lance un appel en France

Benjamin Labrousse

Ce jeudi matin, l’OM a officialisé la nomination de son président Pablo Longoria en tant que nouveau membre du comité exécutif de l’European Club Association (ECA). L’Espagnol, qui s’est d’ailleurs réjoui de cette intronisation, en a également profité pour lancer un appel aux clubs de Ligue 1 concernant l’indice UEFA. Pour Pablo Longoria, les clubs français doivent absolument conserver la 5ème place.

Une fois encore, Pablo Longoria a confirmé qu’il était l’une des personnalités les plus influentes du football français. Le président de l’OM a été nommé ce jeudi membre du comité exécutif de l’ECA, structure visant à protéger mais également à promouvoir le football européen. Tout juste dévoilé en tant que nouveau membre de cette association des clubs européens présidée par Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG), Pablo Longoria s’est exprimé sur l’importance du développement mais surtout du maintien des clubs français à la cinquième place de l’indice UEFA.

« On doit tenir cette cinquième position importante »

« Naturellement la nouvelle répartition est intéressante. Il y a aussi une augmentation du niveau de la solidarité dans la répartition des droits TV. Ce sont des bonnes nouvelles pour la croissance du football français. On doit tenir cette cinquième position importante pour tout ce nouveau cycle des compétitions » , déclare ainsi Pablo Longoria dans des propos retranscrits par RMC .

« Tous les clubs doivent travailler ensemble avec beaucoup de positivité »