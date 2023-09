Annoncée à l’OM, cette star fait une annonce surprenante !

Benjamin Labrousse

Après son départ du Real Madrid en juin dernier, Eden Hazard n’a pas retrouvé de club. L’ancien capitaine de la sélection belge a pourtant été convoité au sein de plusieurs formations parmi lesquelles aurait figuré l’OM. Le club phocéen aurait pu relancer l’ailier de 32 ans qui s’est récemment confié à propos de son avenir.

Cet été, l’OM a réalisé un coup surprenant sur le mercato estival. En recrutant Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de Chelsea, le club phocéen a affiché son ambition mais également sa capacité à convaincre des joueurs de renommée mondiale de signer à Marseille. À ce petit-jeu là, l’OM aurait pu également relancer une autre star.

Bonne nouvelle pour le boss de l'OM ! https://t.co/W8taEk1pGz pic.twitter.com/1qOewUoex3 — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Hazard à l’OM : impossible

En effet, il y a quelques mois, le nom d’Eden Hazard avait été annoncé du côté de l’OM. Cependant, certains médias comme La Minute OM avaient rapidement coupé court à ces bruits de couloirs en annonçant qu’une telle opération était impossible à Marseille.

« Boire quelques bières Jupiler »