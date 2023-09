Lâché par le PSG, il prépare un retour périlleux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Frère et agent de Sergio Ramos, René Ramos est revenu sur la signature du défenseur espagnol au Séville FC. Parti libre du PSG, il fait son retour au sein de son club formateur, où il était parti en mauvais terme en 2005 lorsqu'il a choisi de rejoindre le Real Madrid. Par conséquent, l'ancien capitaine de la Roja prend un risque.

L'histoire pourrait être belle. 18 ans après avoir quitté le Séville FC, Sergio Ramos a décidé de faire son retour dans son club formateur cet été après son départ du PSG où son contrat arrivait à son terme. Cependant, les supporters du club andalou ne sont pas totalement satisfait de ce choix et n'ont pas oublié les conditions dans lesquelles Sergio Ramos était parti en 2005. Le défenseur espagnol, alors âgé de 19 ans, avait effectivement rejoint le Real Madrid. Il a donc conscience que son retour est risqué.

Sergio Ramos n'est pas parti en bon terme de Séville

Dans une interview accordée à El Larguero , René Ramos, frère et agent de l'ancien défenseur du PSG, justifie ainsi ce choix. « En fin de compte, dans la vie, on ne peut pas vivre dans le passé et quelque chose qui a fait partie de sa carrière sportive, et si cela s'est produit à ce moment-là, c'est parce que le destin lui a réservé une opportunité pour rattraper ce qui s'est passé », assure-t-il avant d'en rajouter une couche sur l'été de Sergio Ramos et notamment les approches de l'Arabie Saoudite.

«Dans un marché, tout peut arriver»