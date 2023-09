C'est confirmé, une star a snobé le PSG !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Sergio Ramos a quitté le club parisien cet été. Et pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, le vétéran espagnol de 37 ans a choisi de faire son retour au FC Séville. Interrogé lors de sa conférence de presse de présentation, Sergio Ramos a répété qu'il avait snobé le PSG, qui était prêt à le prolonger.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Sergio Ramos a paraphé un bail de deux saisons lors de sa signature. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le club de la capitale, le défenseur espagnol de 37 ans a fait ses valises durant le dernier mercato estival.

Sergio Ramos est de retour au FC Séville

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Sergio Ramos s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Séville. Le club où il a été formé. Lors de sa conférence de presse de présentation, Sergio Ramos est revenu sur son départ du PSG. Et il a répété qu'il avait snobé le club de la capitale pour faire son retour au FC Séville.

«Au PSG, je pouvais continuer, mais...»