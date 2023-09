PSG : Un clash est révélé sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a vécu un mercato très animé qui a vu notamment plusieurs joueurs offensifs débarquer. Notamment en toute fin de marché avec la signature de Randal Kolo Muani. Un transfert qui aurait pu inclure Hugo Ekitike mais ce dernier a refusé de rejoindre l'Eintracht Francfort. Provoquant un clash en interne.

Le mercato estival du PSG aura été particulièrement animé. Et pour cause, le club de la capitale s'est massivement renforcé, bouclant même l'arrivée de deux attaquants dans les dernières heures du marché avec les arrivées de Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Mais le transfert de l'ancien Nantais a failli capoter au dernier moment à cause d'un certain Hugo Ekitke.

Le clan Ekitike ne digère pas

En effet, le PSG aurait bien aimé inclure son jeune attaquant dans la transaction, ou au moins l'envoyer à l'Eintracht Francfort afin de faciliter les négociations pour le transfert de Randal Kolo Muani. Mais Hugo Ekitike a refusé de rejoindre le club allemand. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE , l'entourage de l'ancien Rémois n'aurait pas du tout apprécié que le PSG tente de placer son joueur à Francfort sans l'avoir prévenu. En réponse, le club la capitale a repoussé les avances venues d'Angleterre dans les dernières heures du mercato.

Le PSG écarte Ekitike de sa liste UEFA

Mais ce n'est pas tout. Bien que le transfert de Randal Kolo Muani ait finalement abouti, le refus d'Hugo Ekitike de rejoindre l'Eintracht Francfort a mis en péril cette opération. Par conséquent, le PSG ne semble plus du tout compter sur l'ancien crack du Stade de Reims qui ne figure pas sur la liste des 25 joueurs retenus pour disputer la Ligue des champions cette saison. Un signal très fort envoyé à Hugo Ekitike dont le temps de jeu devrait être famélique cette saison...