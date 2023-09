Après le mercato, son calvaire continue au PSG

Jean de Teyssière

C'était dans l'air depuis le début de cette journée de mercredi et c'est désormais officiel : Marco Verratti et Hugo Ekitike ne figurent pas parmi les joueurs retenus pour disputer la Ligue des Champions. Une sanction pour Ekitike, qui n'a pas voulu partir à Francfort obligeant le PSG à mettre le paquet pour recruter Randal Kolo Muani. Egalement absent de la liste, Marco Verratti se rapproche lui plus que jamais d'un départ...

La Ligue des Champions promet de faire des étincelles cette année encore et le PSG espère y faire bonne figure. Le club parisien a communiqué ce mercredi la liste des joueurs enregistrés pour y participer, et deux noms manquent à l'appel...

Ekitike pas sélectionné pour la Ligue des Champions...

Sur la liste des joueurs à faire partir cet été, Hugo Ekitike est finalement resté au PSG. Mais cela n'a pas plu aux dirigeants parisiens, surtout lors du transfert de Randal Kolo Muani qui avait failli être avorté suite à son refus de rejoindre l'Eintracht Francfort. Depuis, l'ancien Rémois n'a plus figuré dans le groupe en Ligue 1 et vient d'être snobé de la liste des joueurs du PSG retenus pour disputer la Ligue des Champions.

...Verratti non plus

Le PSG a communiqué la liste des joueurs retenus pour disputer la C1, et un autre nom manque à l'appel : celui de Marco Verratti. Une façon de montrer que l'Italien, onze ans après son arrivée, est plus que jamais proche de sa fin d'aventure avec le PSG, lui qui pourrait aller dans le club évoluant au Qatar, Al-Arabi.