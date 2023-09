Luis Enrique au PSG, le vestiaire prend position

La rédaction

Le PSG monte en puissance. Après une préparation moyenne, le club de la capitale réalise des prestations de plus en plus abouties pour le plus grand plaisir de Luis Enrique, qui en attend bien plus. Mais la rigueur et le professionnalisme du technicien espagnol font déjà l'unanimité en interne, notamment au sein du vestiaire parisien.

Ancien coach du FC Barcelone et sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique a été choisi par le Qatar pour s'installer sur le banc du PSG. Après quelques semaines d'intégration, le technicien espagnol semble avoir trouvé ses marques à Paris. Son équipe affiche un visage conquérant, même si Luis Enrique, de nature exigeante, réclame encore plus d'effort de la part de ses joueurs. Justement, le vestiaire du PSG ne semble pas irrité par la rigueur de Luis Enrique, bien au contraire.

Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole, Fabian Ruiz a, par exemple, salué le travail effectué par Luis Enrique depuis son arrivée. « Il a une idée du jeu qu'il nous a déjà transmise en équipe nationale et qu'il veut maintenant appliquer là-bas : la possession du ballon, sortir de l'arrière, jouer dans la moitié de terrain adverse, tout le monde court.... Cela nous convient très bien, malgré les nuls des premiers matches, on s'adapte » a confié le milieu de terrain.

