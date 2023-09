Le PSG signe un joli coup, il balance les coulisses de son transfert

Thomas Bourseau

Une année après avoir témoigné du départ libre de tout contrat de Xavi Simons au PSV Eindhoven, le PSG a rapatrié le Néerlandais à l’intersaison grâce à l’activation d’une clause de rachat à 6M€. Le milieu de terrain offensif de 20 ans a vidé son sac sur son été mouvementé et son choix final.

Xavi Simons, faute de temps de jeu conséquent au PSG, s’en était allé au PSV Eindhoven à l’été 2022. En l’espace d’une saison, le milieu de terrain désormais âgé de 20 ans a mis le feu à l’Eredivisie. Au point où la sélection nationale des Pays-Bas l’a retenu pour le Mondial au Qatar à l’automne dernier.

«On s’est assis avec ma famille et le directeur commercial»

Mais au terme de la saison passée, Xavi Simons a fait tourner les têtes de bien des clubs. « Jusqu’au début du mois de juin, j’étais entièrement occupé par la qualification en Ligue des champions avec le PSV. Lors de la dernière journée, nous avons gagné contre l’AZ, ce qui nous a permis d’obtenir la deuxième place et d’accéder aux tours préliminaires. Ensuite, il y a eu la Ligue des Nations avec les Oranjes, puis on s’est assis avec ma famille et le directeur commercial ». a confié Simons à AD ces dernières heures. L’occasion pour le PSG d’exercer la clause de rachat à 6M€ incluse dans le deal convenu avec le PSV Eindhoven il y a un an de cela.

«Je leur suis reconnaissant d’avoir pris le temps de m’appeler, mais Leipzig s’est démarqué»