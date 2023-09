Vente OM : McCourt veut toucher le pactole

Thibault Morlain

Aujourd’hui, l’OM appartient à Frank McCourt. Ayant racheté le club phocéen à Margarita Louis-Dreyfus, l’Américain a déjà répété à plusieurs reprises son intention de s’inscrire dans la durée à Marseille. Mais tout cela ne serait qu’un discours de façade. En coulisses, McCourt serait ouvert à une vente de l’OM. Pour autant, il ne voudrait pas brader son bien et réclamerait un gros chèque pour lâcher le club.

Face aux nombreuses rumeurs apparues concernant une vente de l’OM à l’Arabie Saoudite, Frank McCourt et son entourage avaient multiplié les démentis ces derniers mois. Mais est-ce pour autant la vérité ? L’OM serait-il finalement à vendre ? Des rumeurs continuent d’apparaitre concernant une cession du club phocéen aux Saoudiens. Des discussions seraient d’ailleurs en cours pour tenter de boucler cette opération. Mais encore faut-il répondre aux exigences financières de Frank McCourt qui seraient très importantes…

L’entraîneur de l’OM se fait tacler par un champion du Monde ! https://t.co/HIpk0x5yns pic.twitter.com/0gBXqkgIfW — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

« Les demandes de Frank McCourt sont toujours très élevées »

Sur X , le journaliste grec George Tsanakas a lâché de nouvelles annonces concernant la possible vente de l’OM. Et concernant le prix réclamé par Frank McCourt, il a assuré qu’il était très élevé. « Les demandes de Frank McCourt sont toujours très élevées, mais l’Arabie Saoudite pousse fort. Les discussions continuent, nous sommes dans un mois crucial et des choses vont se passer », a-t-il expliqué.

« Les Saoudiens essayent de trouver un accord avec le propriétaire »