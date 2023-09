Galtier au Qatar, il pousse un coup de gueule en direct

Thibault Morlain

Quelques semaines après avoir été remercié par le PSG, Christophe Galtier pourrait déjà reprendre du service. Si on a annoncé l’entraîneur français dans différents clubs en Europe, il pourrait finalement opter pour une destination plus exotique. En effet, selon les derniers échos, Galtier pourrait rejoindre le Qatar et le club d’Al Duhail. Un choix de carrière qui ne plait clairement pas à Jérôme Rothen.

Arrivé sur le banc du PSG en 2022, Christophe Galtier ne sera finalement resté qu’un an. Malgré un titre de champion de France, le natif de Marseille a fait les frais des mauvaises prestations de son équipe. Galtier a donc été remercié et remplacé par Luis Enrique à Paris. Désormais libre, l’entraîneur de 57 ans pourrait prochainement revenir aux affaires. Et ironie du sort, c’est au Qatar, qui possède le PSG, qu’il pourrait rebondir. Resté en bons termes avec les Qataris selon les informations de RMC , Christophe Galtier serait actuellement en discussion et bien placé pour remplacer Hernan Crespo sur le banc d’Al Duhail.



« Je n’ai pas envie de le voir entraîner une équipe de ces championnats »

Lors de son émission Rothen S’enflamme sur RMC , Jérôme Rothen a réagi à cette information concernant Christophe Galtier et le Qatar. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est clairement pas fan de cette option pour l’ancien entraîneur du PSG : « Et ça, c’est un rebond ? Franchement, je trouve que c’est pêché. Bien sûr que ça s’est mal passé au PSG, mais Christophe Galtier, je n’ai pas envie de le voir entraîner une équipe de ces championnats. C’est aussi simple que ça. Il faut être patient. Il ne va pas faire une Laurent Blanc… ».

« Il a envie de prendre un gros chèque, c’est son choix »