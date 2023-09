Mercato : Le boss de l’OM a décidé, malaise en interne ?

Thomas Bourseau

Cet été, l’OM a décidé de grandement remodelé son effectif, mais pas seulement. Tout a commencé avec la quête du successeur d’Igor Tudor parti par surprise début juin. Marcelino a été nommé par Pablo Longoria et Javier Ribalta. Mais officieusement, le directeur du football n’aurait pas validé ce choix.

Le 23 juin dernier, près de trois semaines après le départ d’Igor Tudor, Marcelino devenait officiellement l’entraîneur de l’OM. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille, en la personne de Javier Ribalta, tenait le message suivant à l’époque. « L’arrivée de Marcelino s’inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau. Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière ».

«Javier Ribalta aurait dit à certains en privé que Marcelino n’était pas son choix»

Néanmoins, Marcelino est un choix du président Pablo Longoria et non de Javier Ribalta. C’est du moins ce que le journaliste Thibaud Vézirian a confié sur Twitch ces dernières heures. « Javier Ribalta aurait dit à certains en privé que Marcelino n’était pas son choix. C’est assez maladroit de faire ça. Mais pas si étonnant. C’est Longoria le référent du mercato, c’est ce que tous les agents disent. Quand ils veulent une réponse, c’est auprès de Longoria, jamais ils ne parlent de Ribalta ».

«Javier Ribalta ne me parle pas en privé, moi non plus d’ailleurs»