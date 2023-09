Deux coups à 0€, l’OM sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse à l’occasion de la présentation de Bamo Meïté, Pablo Longoria a fait le tour de l’actualité de l’OM et a notamment évoqué les situations de Simon Ngapandouetnbu et Pape Gueye dont les contrats s’achèvent en juin prochain. Et le président de l’OM espère bien éviter des départs libres.

Très actif cet été, l'OM pourrait toutefois perdre deux joueurs gratuitement à savoir Simon Ngapandouetnbu et Pape Gueye dont les contrats s'achèvent en juin prochain. Peu à l'aise dans le domaine des ventes, Pablo Longoria perdrait l'occasion de récupérer deux jolis chèques avec des joueurs qui possèdent une certaines valeurs marchandes. Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation de Bamo Meïté, le président de l'OM s'est ainsi prononcé sur cette situation.

Le nouveau crack de l’OM raconte son transfert https://t.co/Mq55NAvEgN pic.twitter.com/wQgj7QbaTd — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Gueye et Ngapandouetnbu sont en fin de contrat

« Il y a des questions sur la situation de Simon Ngapandouetnbu. Ce n’est jamais une bonne solution de prêter un joueur en fin de contrat. Je crois qu’il a beaucoup progressé la saison dernière et c’est bien qu’il trouve de la continuité avec l’équipe réserve. Un prêt ne te garantit rien car tout le monde est très conservateur. On a beaucoup analysé sa situation avec le staff des gardiens et on pense qu’il va continuer à progresser cette saison », assure Pablo Longoria devant les médias avant d'en rajouter une couche concernant le cas Pape Gueye.

Longoria évoque leurs cas