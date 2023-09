Mercato : Premier malaise pour cette recrue du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de nouveaux renforts offensifs durant le mercato estival, le PSG a notamment bouclé la signature de Gonçalo Ramos sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Mais problème : le buteur portugais peine pour l'instant à trouver ses marques contrairement aux autres recrues de l'été...

Avant le très mouvementé feuilleton Randal Kolo Muani qui a tenu en haleine la direction du PSG ainsi que les supporters dans la dernière journée du mercato estival, le club de la capitale avait bouclé un autre renfort à ce poste de buteur quelques semaines auparavant : Gonçalo Ramos (22 ans) était arrivée du Benfica Lisbonne, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat fixée à 80M€.

« Une fierté et un immense bonheur »

Dès l'annonce de sa signature au PSG, Gonçalo Ramos ne cachait pas son enthousiasme et sa motivation pour ce nouveau challenge de taille dans la capitale française : « C’est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde avec l’un des meilleurs effectifs », confiait l'international portugais. Mais pour l'instant, rien ne se passe vraiment comme prévu pour lui.

Ramos déjà en difficulté

En effet, pour ses trois premières apparitions en Ligue 1 sous le maillot du PSG, Gonçalo Ramos n'a pas réussi à débloquer son compteur ni à être vraiment menaçant à la pointe de l'attaque. Une situation qui pourrait lui jouer des tours dans la rude concurrence qui l'attend cette saison avec Randal Kolo Muani, qui sera bientôt apte à faire ses grands débuts au PSG.