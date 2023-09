PSG : Mbappé a fait une demande spéciale au Real Madrid

La rédaction

Malgré une situation très tendue avec la direction du PSG tout au long de l'été et les nombreuses spéculations sur son possible départ au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de rester au Parc des Princes. D'ailleurs, si l'on en croit les révélations de la presse espagnole, Mbappé a tout fait pour retarder son départ vers le club merengue... jusqu'à l'été prochain ?

Au début de l'été, Kylian Mbappé et le PSG semblaient être arrivés à un point de non-retour, puisque le capitaine de l'équipe de France avait signifié par courrier en juin dernier à sa direction qu'il n'activerait pas sa clause de prolongation de contrat jusqu'en 2025. S'en est alors suivi un véritable bras de fer avec sa direction, puisque Mbappé a été privé de tournée estivale de préparation au Japon et placé dans le loft du PSG. La situation s'est finalement apaisée entre les deux parties, et l'attaquant tricolore est resté dans la capitale malgré l'insistance du Real Madrid qui envisage toujours de le recruter.

Mbappé vole au secours d’une autre star ? https://t.co/ezyEQSuCAw pic.twitter.com/jjjOoGJcET — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

« Il a demandé au Real de ne pas faire d’offre… »

Au micro de l'émission El Chiringuito, le journaliste espagnol Eduardo Inda a fait une révélation surprenante sur les coulisses du feuilleton Mbappé au PSG : « On me dit que Mbappé a demandé au Real Madrid, par l'intermédiaire d'émissaires, de ne pas faire d'offre parce qu'il ne voulait pas quitter le PSG. Il y avait aussi le problème de la clause de fidélité, que Madrid pouvait se permettre, mais il y aurait eu une dette plus importante que celle qu'ils vont devoir assumer l'année prochaine », explique-t-il. En clair, Kylian Mbappé voulait rester au PSG cette saison, mais cela ne garantit pas son avenir à long terme pour autant.

Un départ libre l'été prochain ?